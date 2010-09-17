$50
Необходимо написать простой скрипт для работы с сайтами по крону. Интересует оперативность и легкая читаемость кода.
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
13 лет назад
Необходимо написать простой скрипт для работы с сайтами по крону. Интересует оперативность и легкая читаемость кода.
Необходимо сделать модуль или отдельный скрипт для загрузки новостей. Структура исходного файла обсуждается, но предпочтение отдается возможности загрузки xml файла для WordPress, загружать нужно только текст статей (без картинок и других вложений). Выбор будет сделан в пользу ...