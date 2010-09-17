php_job

Минаков php_job

 
47 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Импорт новостей в DLE

    $50

    Необходимо сделать модуль или отдельный скрипт для загрузки новостей. Структура исходного файла обсуждается, но предпочтение отдается возможности загрузки xml файла для WordPress, загружать нужно только текст статей (без картинок и других вложений). Выбор будет сделан в пользу ...

    WordPressDLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
WinnerWolf
Артур 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Импорт новостей в DLE
Порядочный заказчик и приятный в общении человек. Оплата своевременная,постановка задачи ясная.
Артем выполнил работу идеально, все доработки и исправления были сделаны сразу. Предложил варианты, которые позволили решить множество проблем совместимости разных версии CMS и доработал несколько функций в рамках данной услуги бесплатно. Работать с таким исполнителем одно удовольствие. Буду обращаться еще.
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