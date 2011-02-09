pillery

Юлия pillery

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка регистрационной системы для школы

    $250

    Проект заключается в расширении функциональности веб сайта для школы где преподаются компьютерные навыки и технологии. Новая требуемая функциональность включает в себя следующее: 1. Возможность регистрации студентов на классы 2. Выбор классов на которые ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • HTML версткa для веб-сайта

    $100

    Требуется создать HTML верстку для веб сайта. Все мокапы вложены в описание проекта. (PSD файл будет предоставлен). Страницы должны быть созданы для каждого мокапа. Созданный HTML должен работать в следующих браузерах: IE, Google Chrome (Win/MacOSX), ...

    HTMLjQueryWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Стильный сайт для Треннингового центра

    $250

    Ищем талантливого дизайнера для создания стильного, качественного, серьезного дизайн-макета саита для нового Треннингового центра для детеи и подротстков в США. Нужно разработать сковзнои модерновыи, минималистическии дезаин для 3 страниц. Основная информационная; Страница с ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад