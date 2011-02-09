Нужна интеграция регистрационнои формы PayPal. Проект не большои, но очень срочныи.
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Проект заключается в расширении функциональности веб сайта для школы где преподаются компьютерные навыки и технологии. Новая требуемая функциональность включает в себя следующее: 1. Возможность регистрации студентов на классы 2. Выбор классов на которые ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется создать HTML верстку для веб сайта. Все мокапы вложены в описание проекта. (PSD файл будет предоставлен). Страницы должны быть созданы для каждого мокапа. Созданный HTML должен работать в следующих браузерах: IE, Google Chrome (Win/MacOSX), ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $250
Ищем талантливого дизайнера для создания стильного, качественного, серьезного дизайн-макета саита для нового Треннингового центра для детеи и подротстков в США. Нужно разработать сковзнои модерновыи, минималистическии дезаин для 3 страниц. Основная информационная; Страница с ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад