Нам необходим человек, который может сделать шаблон для Joomla и исправит недочеты работы других людей. Работы достаточно много. Будет тестовое задание.
Веб-программирование15 заявок
Закрыт
14 лет назад
Нам необходим человек, который может сделать шаблон для Joomla и исправит недочеты работы других людей. Работы достаточно много. Будет тестовое задание.
Нужен представитель в зарубежный сайта фриланса. Знание английского языка обязательно. Занятость 2-5 часов. Остальное обговорим. E-mail: [email protected], ICQ: 581734487
Нужны сотрудники на постоянную удаленную работу. Сначало работы будет не много, но с развитием, предпологается, заказов станет больше. И так нам необходимы: - Программист PHP, ...
Нужен дизайн для Рок-портала: Башкирский рок. Без предоплаты, оплата по ходу работы.