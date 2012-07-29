pmacarenko

Требуется создать программу-клиент обмена сообщениями в стиле Google-Talk с посетителями сайта np.ua. ТЗ - в прикреплённом файле.
Мобильные приложения6 заявок
Закрыт
11 лет назад
Требуется создать программу-клиент обмена сообщениями в стиле Google-Talk с посетителями сайта np.ua. ТЗ - в прикреплённом файле.
Требуется создать программу-клиент обмена сообщениями в стиле Google-Talk с посетителями сайта np.ua. ТЗ - в прикреплённом файле.
Требуется создать иконки для сайта, аналогичные, приведенным в архиве. В файле readme.txt - более подробное ТЗ.