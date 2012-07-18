Создание иконок для сайта

Добрый день! Необходимо разработать иконку для программы на базе имеющегося логотипа. Размеры 256х256, 64х64, 48х48, 32х32, 24x24, 16х16, 8х8 (или 12х12, если не получится). Пожалуйста, в случае заинтересованности оставляйте заявки только в проекте ...