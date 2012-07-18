Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно разработать новый фавикон для http://fitdoma.ru. Текущий не нравится... Цель такого "ребрендинга" - повысить кликабельность в поисковой выдаче. В заявке указывать сроки, стоимость, прочие условия, свои идеи и ссылку ...
Создание иконок для сайта
Требуется создать иконки для сайта, аналогичные, приведенным в архиве. В файле readme.txt - более подробное ТЗ.
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