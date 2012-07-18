Создание иконок для сайта

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Закрыт12 заявок181 просмотр

Требуется создать иконки для сайта, аналогичные, приведенным в архиве. В файле readme.txt - более подробное ТЗ.

13 лет назад
pmacarenko
Павел 
54 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Natali_Mis
53 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$240
30 дней
ТОП-10
Иконки и Пиксель-арт

Заявки фрилансеров

Natali_Mis
53 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
ТОП-10
Иконки и Пиксель-арт

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