здравствуйте! Необходимо 2 фавикона. 1. По стилю как тут http://decathlon-turizm.ru/ , сайт на котором он будет http://www.icezone.ru нужны синие буквы на белом фоне с ...
Набор курсоров для игры
Нужен Набор курсоров для игры, схема в CursorList.jpg
Стилистика игры (бродилка) в Interface2.jpg
Заявки фрилансеров
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