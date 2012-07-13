Набор курсоров для игры

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Закрыт7 заявок166 просмотров

Нужен Набор курсоров для игры, схема в CursorList.jpg

Стилистика игры (бродилка) в Interface2.jpg

13 лет назад
karpunin61
Павел 
63 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров