Требуется разработка иконки

Хочу отметить не только профессиональное мастерство Игоря, но и его исключительное отношение к работе и к заказчику. С удивительным терпением и тактом он помог достичь желаемого результата, несмотря на перемены мнения заказчика и возникшую из-за этого необходимость многочисленных переделок. Спасибо за сотрудничество, обязательно обращусь в будущем!