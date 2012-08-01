Требуется разработка иконки

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен12 заявок245 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать иконку для программы на базе имеющегося логотипа. Размеры 256х256, 64х64, 48х48, 32х32, 24x24, 16х16, 8х8 (или 12х12, если не получится).

Пожалуйста, в случае заинтересованности оставляйте заявки только в проекте и указывайте стоимость работ.

13 лет назад
Xant
45 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

logoogo
Игорь 
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов
13 лет назад
$20
3 дня
Хочу отметить не только профессиональное мастерство Игоря, но и его исключительное отношение к работе и к заказчику. С удивительным терпением и тактом он помог достичь желаемого результата, несмотря на перемены мнения заказчика и возникшую из-за этого необходимость многочисленных переделок. Спасибо за сотрудничество, обязательно обращусь в будущем!
Наталья показала себя, как профессионал с большой буквы. Четко поставила задачу, осуществила предоплату, внесла полностью обоснованные предложения и замечания. Очень корректный и мудрый работодатель. Благодарю Наталью за опыт, полученный при совместной работе. С удовольствием буду работать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

logoogo
Игорь 
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов
13 лет назад