Разработать 9 иконок для интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен10 заявок176 просмотров

В меню магазина 9 разделов - для каждого нужна подходящая иконка. Размеры примерные: ширина 68 пикселей, высота 85 пикселей. Формат png, фон прозрачный.

13 лет назад
kust
41 год
16 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$45
1 день
В процессе работы я значительно изменял свои пожелания. Максим проявил терпение и понимание. В конце концов, получились замечательные иконки. Спасибо, при случае обращусь еще.
Спасибо! Совместной работой остался доволен, конструктивный диалог, своевременная оплата. С удовольствием поработаю еще с Сергеем!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад