Нужно нарисовать иконки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен12 заявок199 просмотров

Для разрабатываемого сайта http://femme.by/lady/ нужно 7 картинок иконок (находятся по центру). На картинках должны быть отрисованы следующие элементы:

1. Жакеты, жилеты

2. Топы, блузки

3. Джемпера

4. Юбки

5. Шорты, капри, леггинсы

6. Брюки

7. Сарафаны, Платья

Каждый элемент должен быть отрисован в цвете и в чернобелом. Пример в прикрепленном файле (img1.jpg). Так же приатачил примерно что нравиться(tipe.png).

Картинки желательно получить сегодня.

От исполнителя, стоимость, срок и желательно пример отрисованой одной из позиций.

13 лет назад
My_IT_Agancy
Георгий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$21
1 день
Наталья все сделала в срок и даже предложила несколько вариантов. Исполнитель то что нужно!
Отличный заказчик.Интересная работа. Рекомендую всем для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад