Нужно нарисовать иконки для сайта

Для разрабатываемого сайта http://femme.by/lady/ нужно 7 картинок иконок (находятся по центру). На картинках должны быть отрисованы следующие элементы:

1. Жакеты, жилеты

2. Топы, блузки

3. Джемпера

4. Юбки

5. Шорты, капри, леггинсы

6. Брюки

7. Сарафаны, Платья

Каждый элемент должен быть отрисован в цвете и в чернобелом. Пример в прикрепленном файле (img1.jpg). Так же приатачил примерно что нравиться(tipe.png).

Картинки желательно получить сегодня.

От исполнителя, стоимость, срок и желательно пример отрисованой одной из позиций.