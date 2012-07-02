Нарисовать 18 пиктограмок для меню. ТЗ в приложение.
Создание иконок для сайта
Необходимо создать для главной страницы сайта http://hi-gear.com.ua/ иконки.
Стиль и дизайн иконок, как на http://turtlewax.com.ua/ только вместо черепах - машинки в анимационном стиле.
Но самое сложное, чтоб дизайнер представил что такое ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРА (мы и сами не очень-то представляем)…..
Машинка «чихает», «кашляет», «тормозит», «блестит». Можно брать в учет существующие картинки
Надо оперативно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать 5 иконок меню приложения См. пример, который нам не подошел, но который как-то отражает попытки и смысл. 1. "Сделать фото" – фотоаппарат. 2. ...Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Аналог в приложении png 1 строка - идет вверх 2 строка - идет вправо 3 строка - идет вниз 4 строка - идет влево 5 ...Иконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать 15 иконок уровня http://ru.fotolia.com/id/31086748, по возможности полностью скопировать стиль. Иконки будут использоваться для меню сайта, категории: загородный дом, сантехника, двери, пол, потолок, окна, инструменты, стройматериалы... В заявках пишите ваши сроки и ...Закрыт13 лет назад
Нужно нарисовать 50 спрайтовых монстров для игры на основе концепт-арта. Для каждого монстра нужно нарисовать по несколько кадров, многие из которых повторяются. Подробный бриф будет выслан заинтересовавшимся. Нужны именно статичные кадры, ...Иконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать штук 20 аватарок популярной серии Barbie, оригинальные.Завершен13 лет назад
Добрый день! У нас есть работающий сайта turtlewax.com.ua. Нужен дизайнер который сможет создать иконки-подкатегории для нового сайта, основываясь на сайте turtlewax.com.ua ТЗ во вложении. Игнорируем все в ТЗ, кроме того, что относиться ...Иконки и Пиксель-арт5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен фавикон для этого сайта http://alterway-ltd.com/ Исходники прикрепляю. Можете использовать от туда материалы.Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать фавиконку для сайта из логотипа. Пример логотипа во вложенном файле. Оплата сразу. Спасибо.Завершен13 лет назад
Необходимо сделать иконку "Полезная информация" которая будет вести на информацияонный раздел со статьями. Сайт для которого нужна иконка http://sst-vlg.ru/Завершен13 лет назад