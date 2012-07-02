Создание иконок для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок167 просмотров

Необходимо создать для главной страницы сайта http://hi-gear.com.ua/ иконки.

Стиль и дизайн иконок, как на http://turtlewax.com.ua/ только вместо черепах - машинки в анимационном стиле.

Но самое сложное, чтоб дизайнер представил что такое ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРА (мы и сами не очень-то представляем)…..

Машинка «чихает», «кашляет», «тормозит», «блестит». Можно брать в учет существующие картинки

Надо оперативно

13 лет назад
alebedynets
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров