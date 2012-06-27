Создание иконок-пиктограм для категорий сайта

Добрый день! У нас есть работающий сайта turtlewax.com.ua. Нужен дизайнер который сможет создать иконки-подкатегории для нового сайта, основываясь на сайте turtlewax.com.ua

ТЗ во вложении. Игнорируем все в ТЗ, кроме того, что относиться к иконкам. Нужно будет пофантазировать. Оплата - после предоставления одной иконки. Всего 29 категорий.