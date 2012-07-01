Нарисовать красивую иконку

Добрый день.

Есть инонка, которая была взята из интернета и используется всеми кому не лень. Надо нарисовать такую же, но более красивую, качественную и оригинальную.

Вот сама иконка: http://s43.radikal.ru/i099/1206/17/0d6240628ae3.jpg

Размеры нужной иконки - 250х250

Кто заинтересовался:

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