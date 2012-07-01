Нужно сделать иконки главного меню сайта до 20 штук. Размер 21*21. Две иконки тестовые. Если подходит, работаем до победы. Дилетантам - просьба не обращаться. Без обид. Нету времени на эксперименты.
Нарисовать красивую иконку
Добрый день.
Есть инонка, которая была взята из интернета и используется всеми кому не лень. Надо нарисовать такую же, но более красивую, качественную и оригинальную.
Вот сама иконка: http://s43.radikal.ru/i099/1206/17/0d6240628ae3.jpg
Размеры нужной иконки - 250х250
Кто заинтересовался:
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