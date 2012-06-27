Сделать фавиконку для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок155 просмотров

Нужно сделать фав иконку для сайта http://sst-vlg.ru/. Делать на основе логотипа (логотип см. на сайте).

+ к этому иконка должна быть объемной (пример фавиконка яндекс маркета).

Господа фрилансеры жду предложений по цене и срокам

13 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Очень понравилась работа с этим специалистом. Сделал работу очень быстро, представил несколько вариантов + оперативно сделал все доработки. Рекомендую
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад