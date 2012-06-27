Сделать фавиконку для сайта

Требуется автор рисунков и карикатур. 1. Карикатуры на автомобильную тематику; 2. Рисунки для гороскопа, на каждый знак зодиака. С юмором, можно с налетом эротики. Пишите сразу цену за штуку. Заказы регулярно. От ...