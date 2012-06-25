Нужно сделать иконки главного меню сайта до 20 штук. Размер 21*21. Две иконки тестовые. Если подходит, работаем до победы. Дилетантам - просьба не обращаться. Без обид. Нету времени на эксперименты.
Карикатуры. Смешные рисунки.
Требуется автор рисунков и карикатур.
1. Карикатуры на автомобильную тематику;
2. Рисунки для гороскопа, на каждый знак зодиака. С юмором, можно с налетом эротики.
Пишите сразу цену за штуку. Заказы регулярно. От двух раз в месяц (авто), до одного раза в неделю (гороскоп).
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