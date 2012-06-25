Карикатуры. Смешные рисунки.

Требуется автор рисунков и карикатур.

1. Карикатуры на автомобильную тематику;

2. Рисунки для гороскопа, на каждый знак зодиака. С юмором, можно с налетом эротики.

Пишите сразу цену за штуку. Заказы регулярно. От двух раз в месяц (авто), до одного раза в неделю (гороскоп).