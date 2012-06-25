Карикатуры. Смешные рисунки.

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт13 заявок226 просмотров

Требуется автор рисунков и карикатур.

1. Карикатуры на автомобильную тематику;

2. Рисунки для гороскопа, на каждый знак зодиака. С юмором, можно с налетом эротики.

Пишите сразу цену за штуку. Заказы регулярно. От двух раз в месяц (авто), до одного раза в неделю (гороскоп).

13 лет назад
vit09091973
Виталий 
51 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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