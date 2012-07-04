Нарисовать 5 иконок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен11 заявок228 просмотров

Добрый день.

Необходимо нарисовать 5 иконок для разделов на странице http://titan.retrans-art.ru/gruppa_kompaniy/company.php

Оплата по факту выполнения работы по вебмани. Денежные средства зарезервированы.

13 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nadya_la
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 отзывов
13 лет назад
$25
1 день
Надежда отлично справилась с заданием. Сначала набросала скетчи, затем поправила согласно пожеланиям клиента и в итоге отрисовала отличные иконки, которые по праву можно назвать не пиксель-иконками, а рисунками.
От работы с Александром и Павлом в восторге. Приятные в общении, умеют грамотно все рассказать и объяснить, всегда на связи. С оплатой проблем нет вообще ))) Буду рада дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

nadya_la
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 отзывов
13 лет назад

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