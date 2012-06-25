Разработать картинки для охранных комплексов

Нужно нарисовать (сделать в psd) 9 картинок 300х300 пикселей для новых товаров в сфере охранных автомобильных комплексов.

На картинке должно быть только название

Список названий скину исполнителю

Пример картинки http://www.mctrade.ru/fotot/4e7c5f6f10d2a.jpg

Есть список из чего состоит охранный комплекс. Нужно под стиль сайта сделать и проявить креативность