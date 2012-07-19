Нужен фавикон для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка156 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать фавиконку для сайта из логотипа.

Пример логотипа во вложенном файле.

Оплата сразу.

Спасибо.

13 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$1
1 день
Мне кажется что Тимур прислал готовое решение раньше чем я создала проект :) Во всяком случае прошло буквально несколько минут и готовый файл, полностью удовлетворявший всем требованиям, лежал на моей почте. Рекомендую!
На просьбу не оставлять отзыв заказчица докинула денег на оплату комиссии и все таки оставила отзыв, в общем мне понравилось работать с Риной, рекоммендую всем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад