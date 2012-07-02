Сделать иконку "полезная информация"

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Завершен4 заявки211 просмотров

Необходимо сделать иконку "Полезная информация" которая будет вести на информацияонный раздел со статьями.

Сайт для которого нужна иконка http://sst-vlg.ru/

13 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад
$5
1 день
Понравилось работать с этим специалистом. Работа была сделана оперативно. Человек спокойно относится ко всем просьбам и замечаниям. Рекомендую. Александр, надеюсь еще поработаем на более масштабных проектах :)
Спасибо Вам, очень доволен сотрудничеством, с радостью поработаю с Вами в следующих проектах.

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад

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