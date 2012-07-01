Стильные иконки меню приложения

Требуется сделать 5 иконок меню приложения

См. пример, который нам не подошел, но который как-то отражает попытки и смысл.

1. "Сделать фото" – фотоаппарат.

2. "Мои листы" – пространство игрока с фотками

3. "Мои конкурсы" – личные конкурсы и черновики игрока

4. "Мой счет" – финансы

5. "Дополнительно" – вкладка включает настройки, FAQ, правила, пользовательское соглашение (на слайде это почему-то настройки).

Нужны сами значки. Они будут на едином, скорее всего сером, фоне. Активная будет светиться своим цветом. Должны быть визуального все одного размера (в данном примере есть диспропорции – одна вытянута по горизонтали, другая по вертикали и т.п.). Стильные, лаконичные, ясные и скорее строгие, чем веселые.