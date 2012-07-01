Аналог в приложении png 1 строка - идет вверх 2 строка - идет вправо 3 строка - идет вниз 4 строка - идет влево 5 ...
Стильные иконки меню приложения
Требуется сделать 5 иконок меню приложения
См. пример, который нам не подошел, но который как-то отражает попытки и смысл.
1. "Сделать фото" – фотоаппарат.
2. "Мои листы" – пространство игрока с фотками
3. "Мои конкурсы" – личные конкурсы и черновики игрока
4. "Мой счет" – финансы
5. "Дополнительно" – вкладка включает настройки, FAQ, правила, пользовательское соглашение (на слайде это почему-то настройки).
Нужны сами значки. Они будут на едином, скорее всего сером, фоне. Активная будет светиться своим цветом. Должны быть визуального все одного размера (в данном примере есть диспропорции – одна вытянута по горизонтали, другая по вертикали и т.п.). Стильные, лаконичные, ясные и скорее строгие, чем веселые.
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