Создание иконок

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Закрыт18 заявок187 просмотров

Нужны иконки для одного интересного проекта...

Нужен художник иллюстратор, который хорошо умеет работать с планшетом и фотошопом. Для работы над созданием иконок, инфографики и иллюстраций для сайта.

Гибкая схема оплаты, все обсуждается по ТЗ....

13 лет назад
moykin
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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