Набор иконок (7 шт.) для сайта spectromass.ru

$21
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок110 просмотров

Требуется разработка иконок для сайта (http://spectromass.ru/direction) по тематике "Наука", взамен расположенных там муляжей. Цвет - гармоничный с цветами сайта.

Желательно в формате .cdr

Понравился стиль иконок http://www.weblancer.net/users/feechka/portfolio/92566.html#item

Стоимость - 21 доллар (100 р за иконку)

Срок - 1-2 дня

HTML
13 лет назад
IgorTelegin
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$21
2 дня
С Ириной легко и приятно работать! Задание сделано быстро, качественно и с энтузиазмом.. Рекомендую!
Заказчик знает чего хочет, точно ставит задачу. На все вопросы отвечает незамедлительно. Оплата моментально. С Игорем было просто очень легко и приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ним. Рекомендую всем как замечательного Заказчика.

Заявки фрилансеров

nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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