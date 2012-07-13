Нужны иконки для одного интересного проекта... Нужен художник иллюстратор, который хорошо умеет работать с планшетом и фотошопом. Для работы над созданием иконок, инфографики и иллюстраций для сайта. Гибкая схема ...
Набор иконок (7 шт.) для сайта spectromass.ru
Требуется разработка иконок для сайта (http://spectromass.ru/direction) по тематике "Наука", взамен расположенных там муляжей. Цвет - гармоничный с цветами сайта.
Желательно в формате .cdr
Понравился стиль иконок http://www.weblancer.net/users/feechka/portfolio/92566.html#item
Стоимость - 21 доллар (100 р за иконку)
Срок - 1-2 дня
Выбранный исполнитель
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