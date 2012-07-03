Иконки для музыкального сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт10 заявок154 просмотра

Trance

Hardstyle/Jumpstyle

House

Electro/Electro House

Techno

Minimal

Drum'n'Bass

Dubstep

Moombahton

Mash-Up/Bootleg

Нужны иконки размером 40 на 40 для сайта clubomba.com.

По 2 варианта каждой иконки -" есть непрочитанные сообщения в разделе" и " нет непрочитанных сообщений"

13 лет назад
SeaSoul
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Набор иконок (7 шт.) для сайта spectromass.ru

    $21

    Требуется разработка иконок для сайта (http://spectromass.ru/direction) по тематике "Наука", взамен расположенных там муляжей. Цвет - гармоничный с цветами сайта. Желательно в формате .cdr Понравился стиль иконок http://www.weblancer.net/users/feechka/portfolio/92566.html#item ...

    HTML
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание иконок

    Нужны иконки для одного интересного проекта... Нужен художник иллюстратор, который хорошо умеет работать с планшетом и фотошопом. Для работы над созданием иконок, инфографики и иллюстраций для сайта. Гибкая схема ...

    Иконки и Пиксель-арт18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание иконок для сайта

    Необходимо создать для главной страницы сайта http://hi-gear.com.ua/ иконки. Стиль и дизайн иконок, как на http://turtlewax.com.ua/ только вместо черепах - машинки в анимационном стиле. Но самое сложное, чтоб дизайнер представил что такое ...

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Иконки от руки

    Необходимо нарисовать 15 иконок уровня http://ru.fotolia.com/id/31086748, по возможности полностью скопировать стиль. Иконки будут использоваться для меню сайта, категории: загородный дом, сантехника, двери, пол, потолок, окна, инструменты, стройматериалы... В заявках пишите ваши сроки и ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Спрайтовые монстры

    Нужно нарисовать 50 спрайтовых монстров для игры на основе концепт-арта. Для каждого монстра нужно нарисовать по несколько кадров, многие из которых повторяются. Подробный бриф будет выслан заинтересовавшимся. Нужны именно статичные кадры, ...

    Иконки и Пиксель-арт2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание иконок-пиктограм для категорий сайта

    Добрый день! У нас есть работающий сайта turtlewax.com.ua. Нужен дизайнер который сможет создать иконки-подкатегории для нового сайта, основываясь на сайте turtlewax.com.ua ТЗ во вложении. Игнорируем все в ТЗ, кроме того, что относиться ...

    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад