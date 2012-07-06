Универсальный водяной знак для трех разных фонов.

1. Нужен водяной знак для размещения макросом на большом количестве картинок. Должен из себя представлять ленточку под углом в 45 градусов в правом верхнем углу картинки. (Примеры картинок в файлах 1,2,3). И содержать два вида текста в одном стиле " ПОД ЗАКАЗ" и "В НАЛИЧИИ". Одинаково хорошо должен смотреться на всех трех фото.

2. В левом нижнем углу надо значок или стрелочка или указатель, который будет направлять пользователя вконтакте на описание товара, где находится дополнительная информация. (Фото 4)

Результат надо в слоях.

Варианты и цены кидайте в личку.