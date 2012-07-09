Создание аватарки ВКонтакте.

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт9 заявок173 просмотра

В общем вновь нужны услуги дизайнера.

Нужна аватарка для WEB студии.

Буду рад работать с людьми которые Креативные, Адекватные, и имеют портфолио.

Указывайте сумму и сроки сразу (P.S так же контакты...отпишу сам лично).

13 лет назад
HardSite
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
34 отзыва

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Нет заявок фрилансеров