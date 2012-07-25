Нужно сделать фавикон 16х16, наподобие прилагаемой картинки. Красивый, нерасплывчатый.
Разработка иконок + иконка пакета/коробки услуг
Разработать иконки коробки продуктов для новой версии сайта Новикова (www.novikov.ua/service) — стиль и лого компании смотреть здесь.
Название подразделов
Обучение — стопка книг или доска с мелом или открытая книга с формулами
Продвижение — ракета в полете или график роста
Разработка сайтов — лампочка (эврика) или чертежи
Инвентарь — изображение инструментов
Компания — солдатики (спартанцы) или дом или цепь с разными звеньями
Помощь — мед. аптечка или знак вопроса или слово help
Новости — рупор или газета
п.с. можно придумать картинки для иконок на Ваше усмотрение
=====================================
4 пакета услуг-" коробки услуг»
Пример структуры инфоромации на пакете во вложении
ЛОГОТИП + НАЗВАНИЕ + ДОПИНФОРМАЦИЯ
NOVIKOV ЛОГОТИП
во вложении
--
название для 4х пакетов
СТАНДАРТ
ТРАФИКОВЫЙ
ОПТИМАЛЬНЫЙ
VIP
--
доп информация для соотв. 4х пакетов
Best price
Best result
Extra service
Special edition
1000 грн.
1000 грн.
1000 грн.
1000 грн.
--
НА ТОРЦЕ: ЛОГО + SERVICE ONLINE
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для разрабатываемого сайта http://femme.by/lady/ нужно 7 картинок иконок (находятся по центру). На картинках должны быть отрисованы следующие элементы: 1. Жакеты, жилеты 2. Топы, блузки 3. Джемпера 4. Юбки 5. Шорты, ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
1. Нужен водяной знак для размещения макросом на большом количестве картинок. Должен из себя представлять ленточку под углом в 45 градусов в правом верхнем углу картинки. (Примеры картинок в файлах 1,2,3). И содержать два вида ...Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Trance Hardstyle/Jumpstyle House Electro/Electro House Techno Minimal Drum'n'Bass Dubstep Moombahton Mash-Up/Bootleg Нужны иконки размером 40 на 40 для сайта clubomba.com. По 2 ...Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $21
Требуется разработка иконок для сайта (http://spectromass.ru/direction) по тематике "Наука", взамен расположенных там муляжей. Цвет - гармоничный с цветами сайта. Желательно в формате .cdr Понравился стиль иконок http://www.weblancer.net/users/feechka/portfolio/92566.html#item ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужны иконки для одного интересного проекта... Нужен художник иллюстратор, который хорошо умеет работать с планшетом и фотошопом. Для работы над созданием иконок, инфографики и иллюстраций для сайта. Гибкая схема ...Иконки и Пиксель-арт18 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать для главной страницы сайта http://hi-gear.com.ua/ иконки. Стиль и дизайн иконок, как на http://turtlewax.com.ua/ только вместо черепах - машинки в анимационном стиле. Но самое сложное, чтоб дизайнер представил что такое ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нарисовать 18 пиктограмок для меню. ТЗ в приложение.Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать 5 иконок меню приложения См. пример, который нам не подошел, но который как-то отражает попытки и смысл. 1. "Сделать фото" – фотоаппарат. 2. ...Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Аналог в приложении png 1 строка - идет вверх 2 строка - идет вправо 3 строка - идет вниз 4 строка - идет влево 5 ...Иконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт13 лет назад