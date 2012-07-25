Разработка иконок + иконка пакета/коробки услуг

Разработать иконки коробки продуктов для новой версии сайта Новикова (www.novikov.ua/service) — стиль и лого компании смотреть здесь.

Название подразделов

Обучение — стопка книг или доска с мелом или открытая книга с формулами

Продвижение — ракета в полете или график роста

Разработка сайтов — лампочка (эврика) или чертежи

Инвентарь — изображение инструментов

Компания — солдатики (спартанцы) или дом или цепь с разными звеньями

Помощь — мед. аптечка или знак вопроса или слово help

Новости — рупор или газета

п.с. можно придумать картинки для иконок на Ваше усмотрение

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4 пакета услуг-" коробки услуг»

Пример структуры инфоромации на пакете во вложении

ЛОГОТИП + НАЗВАНИЕ + ДОПИНФОРМАЦИЯ

NOVIKOV ЛОГОТИП

во вложении

--

название для 4х пакетов

СТАНДАРТ

ТРАФИКОВЫЙ

ОПТИМАЛЬНЫЙ

VIP

--

доп информация для соотв. 4х пакетов

Best price

Best result

Extra service

Special edition

1000 грн.

1000 грн.

1000 грн.

1000 грн.

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