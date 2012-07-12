В меню магазина 9 разделов - для каждого нужна подходящая иконка. Размеры примерные: ширина 68 пикселей, высота 85 пикселей. Формат png, фон прозрачный.
Нарисовать несколько пиктограмм
Нужны новые иконки 6 штук на русском языке для сроков исполнения заказа. Под стиль сайта. Без наворотов, просто и недорого, но читаемо и красиво.
http://bachetta.ru/shop/details/853/13/klassicheskiy-stil/letnie-peyzagi/alleya-v-tsvetushchem-sadu.html
1 день, 2 дня, 3 дня, 7 дней, 14 дней, 1 месяц
Заявки фрилансеров
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