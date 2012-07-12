Нарисовать несколько пиктограмм

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт19 заявок190 просмотров

Нужны новые иконки 6 штук на русском языке для сроков исполнения заказа. Под стиль сайта. Без наворотов, просто и недорого, но читаемо и красиво.

http://bachetta.ru/shop/details/853/13/klassicheskiy-stil/letnie-peyzagi/alleya-v-tsvetushchem-sadu.html

1 день, 2 дня, 3 дня, 7 дней, 14 дней, 1 месяц

13 лет назад
vcdas
Влад 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров