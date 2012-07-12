Анимированные фавиконы

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Закрыт3 заявки137 просмотров

здравствуйте!

Необходимо 2 фавикона.

1. По стилю как тут http://decathlon-turizm.ru/ , сайт на котором он будет http://www.icezone.ru нужны синие буквы на белом фоне с стиле логотипа сайта.

2. Такой же анимированный как и первый на сайт http://snowjamshop.ru/ надпись snowjamshop - буквы внутри белые с черной огранкой фон наверное голубой.

оплата я.деньги

13 лет назад
ufoo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

apelab
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад