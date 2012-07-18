Разработать фавикон

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт6 заявок152 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужно разработать новый фавикон для http://fitdoma.ru. Текущий не нравится... Цель такого "ребрендинга" - повысить кликабельность в поисковой выдаче. В заявке указывать сроки, стоимость, прочие условия, свои идеи и ссылку на разработанные вами фавиконы.

Оплата WM.

С уважением, Виктор.

13 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров