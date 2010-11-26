podrugomu2

Обманул... я делал 2 дня у меня температура была 39 но этот человек сказал что срочно надо и самок главное очень убедительно говорил... говорил что все оплатит и все будет ок, ну я думаю норм человек можно с ним работать...я сделал кинул ссылку для просмотра... и от тех пор он мне не отвечает но он есть в онлайне но не отвечает.... говорю вам не работайте с этим человеком....