podrugomu2

$15
На основе макетов сверстать форму регистрации. Макеты в атаче. Кто быстрее и дешевле того и заказ. P.S. функционал: PHP+MySQL(там уже AJAX) ...
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
13 лет назад
На основе макетов сверстать форму регистрации. Макеты в атаче. Кто быстрее и дешевле того и заказ. P.S. функционал: PHP+MySQL(там уже AJAX) ...
Сделать на основе макета форму регистрации. Макеты в атаче. Кто быстрее и дешевле того и заказ. P.S. функционал: PHP+MySQL(там уже AJAX) дизайн: JavaScript(JQuery)+HTML+CSS Вопросы в личку или icq: 884236