podrugomu2

Павел podrugomu2

 
36 летРоссия/Красноярск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
mukolsoft
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
0 баллов
13 лет назад
Форма регистрации
Обманул... я делал 2 дня у меня температура была 39 но этот человек сказал что срочно надо и самок главное очень убедительно говорил... говорил что все оплатит и все будет ок, ну я думаю норм человек можно с ним работать...я сделал кинул ссылку для просмотра... и от тех пор он мне не отвечает но он есть в онлайне но не отвечает.... говорю вам не работайте с этим человеком....