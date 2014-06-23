Очень доволен сотрудничеством с Владом. Сроки всегда соблюдены, пишет грамотно и интересно. Даже если есть замечания реагирует адекватно, так что в итоге всегда получаю текст в том виде как хотел. Продолжаем успешную работу. Без сомнений, рекомендую для сотрудничества.