Добрый день. Есть тех. задание со списком требований от seo специалистов для создания seo фильтра. Интересует стоимость разработки/доработки подобного фильтра, сроки. Способ оплаты по желанию исполнителя. ТЗ отправляем на почту по запросу.
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Требуются копирайтеры для сотрудничества на периодические проекты или на постоянной основе. Тематики и характер статей могут быть разными. Желающих сотрудничать прошу: - указывайте, пожалуйста, с какими темами и какими ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен исполнитель для написания статей на категории сайта, статейного продвижения и т.д. Тематики могут быть разными.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Нужен копирайтер для написания статей по установке ГБО. Статьи будут использоваться для статейного продвижения, т.е. на сторонних сайтах. Объем одной статьи - 2500 символов. Оплата еженедельно (пятница). ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Студия копирайтинга ищет специалистов для написания граммотных текстов: копирайт, рерайт, тексты для станиц сайтов, SEO-тексты, написание новостей, PR тексты. Тематика сайтов: мода, одежда, авто, техника и другое. ...Копирайтинг49 заявокЗакрыт11 лет назад