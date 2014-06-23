powder

Дмитрий powder

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO фильтр для интернет-магазина на PrestaShop

    Добрый день. Есть тех. задание со списком требований от seo специалистов для создания seo фильтра. Интересует стоимость разработки/доработки подобного фильтра, сроки. Способ оплаты по желанию исполнителя. ТЗ отправляем на почту по запросу.

    PrestaShop
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны хорошие копирайтеры (только Украина)

    Добрый день! Требуются копирайтеры для сотрудничества на периодические проекты или на постоянной основе. Тематики и характер статей могут быть разными. Желающих сотрудничать прошу: - указывайте, пожалуйста, с какими темами и какими ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор статей для сайта

    Добрый день! Нужен копирайтер для написания статей по установке ГБО. Статьи будут использоваться для статейного продвижения, т.е. на сторонних сайтах. Объем одной статьи - 2500 символов. Оплата еженедельно (пятница). ...

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер на постоянной основе

    Добрый день! Студия копирайтинга ищет специалистов для написания граммотных текстов: копирайт, рерайт, тексты для станиц сайтов, SEO-тексты, написание новостей, PR тексты. Тематика сайтов: мода, одежда, авто, техника и другое. ...

    Копирайтинг49 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

Vladislav_n
Влад 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Копирайтер для длительного сотрудничества
Написание статей
С Дмитрием приятно вести дела. Четкая и структурированная постановка задачи, моментальная оплата. В случае возникновения вопросов всегда есть на связи. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Очень доволен сотрудничеством с Владом. Сроки всегда соблюдены, пишет грамотно и интересно. Даже если есть замечания реагирует адекватно, так что в итоге всегда получаю текст в том виде как хотел. Продолжаем успешную работу. Без сомнений, рекомендую для сотрудничества.
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