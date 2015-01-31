preventorua

Сергей Загорулько preventorua

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсинг сайта Content Downloader ом

    Спарсить в SQL  сайт-справочник. Около 300-400К страниц, 4 типа страниц. Парсить метатеги, чистые тексты, картинки. ТЗ по запросу. При успешном завершении проекта долгосрочное сотрудничество.

    SQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • 10 статей

    $20

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    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтинг

    СЕО-статьи на 1,5К зн с 1-2 КС. Объем 350-400 т зн в месяц, оплата 200 долл в месяц любым удобным способом. Тема - игорный бизнес. Время для ответа - до 15-00 22.01.15 по ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

dmitro_o_v
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
9 баллов
8 лет назад
Парсинг сайта Content Downloader ом
SQL
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Работа выполнена оперативно и согласно ТЗ, рекомендую.
Ответный отзыв
YUray24
Юрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
10 статей
Было предоставлено четко сформулированное ТЗ. Оплата поступила сразу после проверки выполненной работы. Рекомендую.
Работа выполнена в срок согласно ТЗ, спасибо.
Ответный отзыв