preventorua

Нужно через ВПН зарегистрироваться на сайте, по мануалу спарсить информацию из нескольких разделов, результат поместить в эксель. Подробное ТЗ в личку.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Спарсить в SQL сайт-справочник. Около 300-400К страниц, 4 типа страниц. Парсить метатеги, чистые тексты, картинки. ТЗ по запросу. При успешном завершении проекта долгосрочное сотрудничество.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
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- $20
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Отзывы фрилансеров
$30
9 баллов
8 лет назад
SQL
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работа выполнена оперативно и согласно ТЗ, рекомендую.
$20
10 баллов
10 лет назад
Было предоставлено четко сформулированное ТЗ. Оплата поступила сразу после проверки выполненной работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работа выполнена в срок согласно ТЗ, спасибо.