priemkom1

Андрей priemkom1

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Макрос для Access

    $250

    необходим макрос для Access позволяющей формировать новые таблицы на основе имеющихся. краткое описание в файле.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Из word часть текста в excel по параметрам

    Из word часть текста в excel по параметрам Есть word файл. Нужно найти в нем два слова. Далее с этого места скопироваться часть текста (5-6 абзацев) вниз. Далее данный текст вставить в ячейку excel.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад