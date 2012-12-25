$250
необходим макрос для Access позволяющей формировать новые таблицы на основе имеющихся. краткое описание в файле.
Прикладное ПО5 заявок
Закрыт
12 лет назад
необходим макрос для Access позволяющей формировать новые таблицы на основе имеющихся. краткое описание в файле.
Из word часть текста в excel по параметрам Есть word файл. Нужно найти в нем два слова. Далее с этого места скопироваться часть текста (5-6 абзацев) вниз. Далее данный текст вставить в ячейку excel.
Необходима простенькое приложение которое будет автоматически соединяться с хостингом и в случае наличия обновления (новых файлов) скачивать.