Нужен отвественный и опытный программист для написания простого скрипта. Скрипт должен уметь принимать вклады, запоминать, обрабатывать их и делать выплаты по определенной схеме и расписанию. Более подробное ТЗ скину. Просьба новичков не ...
- $250Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $70
Нужен срипт рассылки сообщений. Скрипт должен входить на страницу, начиная с заданного мною id, вставляет в форму сообщения: имя, е-майл, сообщение и «нажимает» кнопку «Отправить». работа скрипта через прокси и обязательно многопоточность (чтобы ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен хороший специалист по python. Необходимо будет написать скрипт отправки сообщений. Более подробно расскажу при личной беседе. Новичков просьба не беспокоить.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен опытный человек, который создаст красивую, креативную и грамотную видео презентацию с озвучкой. Пример - http://youtu.be/EbO3hspKMQE Обязательно скидывайте примеры своих работ, примерные сроки и цену.Видеомонтаж10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно написать скрипт отправки сообщений на Python Сделать это нужно прям сейчас. Кто первый напишет с адекватной ценой - присылаю более подробное ТЗ и отдаю заказ.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужно написать скрипт распределения денежных средств среди участников. Подробно как это выглядит, нужно посмотреть на видео - http://millionusd.glplanet.org Посмотреть обязательно, чтобы быть вкурсе задания. Указывайте пожалуйста примерные сроки. Полная оплата строго после ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад