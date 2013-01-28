prline

Александр prline

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт приема и распределения денежных средств

    $250

    Нужен отвественный и опытный программист для написания простого скрипта. Скрипт должен уметь принимать вклады, запоминать, обрабатывать их и делать выплаты по определенной схеме и расписанию. Более подробное ТЗ скину. Просьба новичков не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт отправки сообщений. Многопоточность

    $70

    Нужен срипт рассылки сообщений. Скрипт должен входить на страницу, начиная с заданного мною id, вставляет в форму сообщения: имя, е-майл, сообщение и «нажимает» кнопку «Отправить». работа скрипта через прокси и обязательно многопоточность (чтобы ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо создать видеопрезентацию с озвучкой

    Нужен опытный человек, который создаст красивую, креативную и грамотную видео презентацию с озвучкой. Пример - http://youtu.be/EbO3hspKMQE Обязательно скидывайте примеры своих работ, примерные сроки и цену.

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен скрипт на Python

    $50

    Нужно написать скрипт отправки сообщений на Python Сделать это нужно прям сейчас. Кто первый напишет с адекватной ценой - присылаю более подробное ТЗ и отдаю заказ.

    Python
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен скрипт распределения денежных средств

    $1000

    Нужно написать скрипт распределения денежных средств среди участников. Подробно как это выглядит, нужно посмотреть на видео - http://millionusd.glplanet.org Посмотреть обязательно, чтобы быть вкурсе задания. Указывайте пожалуйста примерные сроки. Полная оплата строго после ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад