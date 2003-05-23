Текстовый редактор

Здравствуйте. Работаю с редакцией текстов. Занимаюсь перепечаткой с аудио/видео формата, сканов, старых рукописных форматов, изображений, документов, перепечатка книг и других файлов. Работаю только с русским текстом.

Переведу Ваш текст с английского на русский и наоборот.