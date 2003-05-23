prosnikova-yana

Яна prosnikova-yana

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Текстовый редактор

Здравствуйте. Работаю с редакцией текстов. Занимаюсь перепечаткой с аудио/видео формата, сканов, старых рукописных форматов, изображений, документов, перепечатка книг и других файлов. Работаю только с русским текстом.

Переведу Ваш текст с английского на русский и наоборот.

Рерайтинг
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1270
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1642
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#4476
Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#4922