provalery

Валерия provalery

 
42 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
11 дней назад
$130
10 баллов
4 года назад
Редизайн главной страницы сайта.
Drupal
Спасибо за проект! Буду рада продолжению сотрудничества )
Внимательное и терпеливое отношение ко всем просьбам, благодарю за сотрудничество!
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