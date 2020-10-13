Сверстать готовый дизайн сайта на существующий шаблон. На все вопросы отвечу лично.
HTML-верстка4 заявки
Закрыт
4 года назад
Сверстать готовый дизайн сайта на существующий шаблон. На все вопросы отвечу лично.
Требуется подобрать оформление сайта недвижимости по цвету, шрифту и графике информационных блоков без изменения структуры. Шаблон сайта на drupal, но верстка не требуется. Работа нужна в Photoshop. Главные цели - выделить важное, использовать ...
Описано в бриф.
Требуется подобрать оформление сайта недвижимости по цвету, шрифту и графике информационных блоков без изменения структуры. Шаблон сайта на drupal, но верстка не требуется. Работа нужна в Photoshop. Главные цели - выделить важное, использовать ...