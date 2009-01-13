qphost

Сергей Иванов qphost

 
38 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Требуется аниминированный gif баннер
Приятное общение, моментальная оплата! Рад сотрудничеству :)
Flashik
Сергей 
38 летШри-Ланка
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
15 лет назад
Баннеры для хостинга
Хороший заказчик, все доступно и быстро объяснил. Приятно было работать
Спасибо! Очень доволен проделанной работой! Высокое качество, оперативность и понимание заказчика!
Ответный отзыв