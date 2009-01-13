Необходим легкий дизайн для хостинга, минимум графики, приятный дизайн. + верстка.
- $50Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходима разработка приложения вконтакте, интересуют только те фрилансеры, которые имеют портфолио в данной сфере!Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сверстать + натянуть на joomla несколько эскизов + помощь в настройке установке + настройка модулей. Сроки 1-2 суток, оплата по факту либо по протекции. портфолио обязательно. icq 473-602-756HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен легкий дизайн для сайта хостинг-компании. Желательно готовый.Дизайн сайтов61 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $5
Требуется аниминированный gif баннер 468*60 для хостинга. Наличие портфолио обязательно! Оплата 5$Баннеры1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $10
Необходимо изготовить 2 анимированных баннера gif 468*60 И 1 кнопочку 88*31 Бюджет 10 $Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Нужен Дизайн для хостинг компании + Верстка – бюджет 100$ Дизайн нужно не очень громоздкий, но красочный (примеры покажу) Обязательное наличие портфолио, новичков просьба не беспокоить. Сроки 1-3 Дня. icq 404-172-439Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт15 лет назад