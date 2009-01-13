Нужен Дизайн для хостинг компании + Верстка – бюджет 100$ Дизайн нужно не очень громоздкий, но красочный (примеры покажу) Обязательное наличие портфолио, новичков просьба не беспокоить. Сроки 1-3 Дня. icq 404-172-439