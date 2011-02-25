Задача: Необходимо перенести ДИЗАЙН на систему insales (перенос с shopify). Опыт работы на insales приветствуется. просьба писать в заявке ориентировочную цену и сроки
Интернет-магазины2 заявки
Закрыт
10 лет назад
Задача: Необходимо перенести ДИЗАЙН на систему insales (перенос с shopify). Опыт работы на insales приветствуется. просьба писать в заявке ориентировочную цену и сроки
Требуется написать курсовую работу по маркетингу на тему "Продвижение продукта/бренда с помощью сети Интернет", но в частности речь пойдет об Маркетинге в социальных сетях (Social Media Marketing). Хотелось бы что бы за курсовую ...