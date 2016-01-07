qwerty13579

Добрый день. Мне нужен сайт интернет-магазина под ключ. В магазине будет продаваться дизайнерская одежда для англоязычной аудитории, прежде всего США. Соответственно способы оплаты и доставки рассчитанные на США. Количество товаров до 100. От вас необходимо: 1)разработать дизайн сайта, 2)интернет-магазин, 3)заполнить его контентом, 4)обучить ...