qwerty13579

$5
Необходимо написать раздел сайта About Us на английском языке в двух вариантах, 50-60 слов и 200-300 слов, используя информацию, которую я сообщу исполнителю.
Копирайтинг5 заявок
Закрыт
8 лет назад
Необходимо написать раздел сайта About Us на английском языке в двух вариантах, 50-60 слов и 200-300 слов, используя информацию, которую я сообщу исполнителю.
Добрый день. Мне нужен сайт интернет-магазина под ключ. В магазине будет продаваться дизайнерская одежда для англоязычной аудитории, прежде всего США. Соответственно способы оплаты и доставки рассчитанные на США. Количество товаров до 100. От вас необходимо: 1)разработать дизайн сайта, 2)интернет-магазин, 3)заполнить его контентом, 4)обучить ...