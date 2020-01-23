qwerty2020

Есть сайт на MODX Revo с каталогом товаров на minishop2. Еще есть ссылка на файл от поставщика товаров на другом сайте: https://site.com/bitrix/catalog_export/yandex_yml.php . Содержимое файла, например: [code]﻿ «Название» «Название» https://site.com 1C-Bitrix Двери https://site.com/vhodnie-dveri/product-grinvich/?r1=yandext&r2=&oid=56456456 10000 RUB 1 https://site.com/upload/iblock/88a/fghfghfgh56y.jpg https://site.com/upload/iblock/a72/fghfggf67867678ghghj.jpg Название Необходима предоплата 50%. true true true Входная дверь Сталь Сталь (левая) Черно-серый Слоновая кость Kale 257L 2060 Левая 123.45.67 1280 [/code]Надо сделать парсер ...