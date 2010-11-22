raul256

Павел raul256

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Хороший, продающий текст на тему строительство срубов

    Компания: Седая сосна Специализация: Строительство срубов домов и бань из карельской сухостойной сосны (KELO) Необходимо затронуть подтемы: *Своё производство и заготовка в Карелии. *Высокая квалификация рубщиков *Типовой или индивидуальный проект *Смета *Договор (Ну и что еще сможете предложить)

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сервис коллективных покупок

    $500

    Требуется разработать сайт под ключ для сервиса коллективных покупок. Работа включает в себя дизайн сервиса и программирование сайта. Важнее программирование. Конкуренты: darberry.ru, biglion.ru. Бюджет: обсуждается. Описание работ: дизайн должен быть Web 2.0. Рассматриваются кандидатуры которые более-менее знакомы с ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
onipkodmitriy
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Логотип компании Седая сосна
Хороший заказчик, четко поставленная задача, своевременная оплата! Всегда на связи! Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо)
Дмитрия могу рекомендовать!!! Исполняет заказ очень быстро (от принятия заявки со всеми уточнениями прошло не более 3,5 часов до полностью доработанного проекта) К каждой тонкой мелочи относится уважительно, не пренебрегает к капризикам заказчика. С этим человеком легко было общаться, всегда был на связи Даже после полной оплаты идет на контакт и выполняет просьбы по проекту ОБЯЗАТЕЛЬНО буду иметь в контактах данного фрилансера ну и просто ЧЕЛОВЕКА СПАСИБО!!!
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