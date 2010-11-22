Дмитрия могу рекомендовать!!! Исполняет заказ очень быстро (от принятия заявки со всеми уточнениями прошло не более 3,5 часов до полностью доработанного проекта) К каждой тонкой мелочи относится уважительно, не пренебрегает к капризикам заказчика. С этим человеком легко было общаться, всегда был на связи Даже после полной оплаты идет на контакт и выполняет просьбы по проекту ОБЯЗАТЕЛЬНО буду иметь в контактах данного фрилансера ну и просто ЧЕЛОВЕКА СПАСИБО!!!