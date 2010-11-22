Компания занимается строительством срубов из сухостойной Карельской сосны
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Завершен
9 лет назад
Компания занимается строительством срубов из сухостойной Карельской сосны
Компания: Седая сосна Специализация: Строительство срубов домов и бань из карельской сухостойной сосны (KELO) Необходимо затронуть подтемы: *Своё производство и заготовка в Карелии. *Высокая квалификация рубщиков *Типовой или индивидуальный проект *Смета *Договор (Ну и что еще сможете предложить)
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