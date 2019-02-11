rebit_alex

Александр rebit_alex

 
40 летРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
WEB-разработчик. Битрикс.

Более 5-ти лет работаю с CMS Bitrix. Имею сертификат разработчика. 

В процессе работы приобрел следующие навыки:

- верстка макетов;

- интеграция вертки в 1С Битрикс "Управление сайтом";

- интеграция с API любых систем (платежные системы, службы доставки, 1С бухгалтерия/предприятие, CRM и т.д.). 

- оптимизация и ускорение работы проектов на 1С-Битрикс;

- адаптивность под мобильные устройства на готовых проектах внутри 1С-Битрикс.

Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Готов к сотрудничеству на договорной основе.

БитриксВерстка макета1С-Битрикс
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