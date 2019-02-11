WEB-разработчик. Битрикс.
Более 5-ти лет работаю с CMS Bitrix. Имею сертификат разработчика.
В процессе работы приобрел следующие навыки:
- верстка макетов;
- интеграция вертки в 1С Битрикс "Управление сайтом";
- интеграция с API любых систем (платежные системы, службы доставки, 1С бухгалтерия/предприятие, CRM и т.д.).
- оптимизация и ускорение работы проектов на 1С-Битрикс;
- адаптивность под мобильные устройства на готовых проектах внутри 1С-Битрикс.
Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Готов к сотрудничеству на договорной основе.
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Портфолио
- Www.gcprint.ru ООО "Грин Принт"79 просмотров
- Www.avsila.ru ООО "Автосила"140 просмотров