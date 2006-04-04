ТЗ на разработку скрипта публикации статей на сайте. Требования. PHP+MySQL Со стороны пользователя. Вывод разделов статей (типа Маркетинг -> список статей по маркетингу -> сама статья можно даже сделать чтобы открывалась в отдельном окне blank'ом) т.е. в 3 уровня. Со ...