redlon

Гость redlon

 
40 летРоссия/Ярославль
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Занимаюсь оптимизацией сайтов.

Составление баз данных потенциальных клиентов и партнеров.

Есть внештатный дизайнер 3D графика, вектор, лого, web-дизайн.

На данный момент готов предложить размещение сайтов у себя на сервере и регистрацию доменов. Клиентам скидки.

  • Скрипт публикации статей

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    PHPMySQLPerlСайт на PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Несколько скриптов для сайта

    $130

    1. Нужен скрипт поиска по сайту (обычный) 2. Посмотри интернет-магазин на http://inelsis.ru надо будет написать скрипт, чтобы он брал из базы товары на рендоме и выводил их в определенном месте страницы (картинка + описание) 3 товара. ...

    HTML
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Рассчет мощности кондиционера

    Нужно написать скрипт на JS для рассчета мощности кондиционера исходя из предлагаемых параметров + HTML файл (параметр + поле ввода) типа как http://www.yarinform.h16.ru/climat/ только шапки не надо. ----------- Оплата 100 р. только почтовым переводом + отзыв! Срок ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад