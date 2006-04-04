ТЗ на разработку скрипта публикации статей на сайте. Требования. PHP+MySQL Со стороны пользователя. Вывод разделов статей (типа Маркетинг -> список статей по маркетингу -> сама статья можно даже сделать чтобы открывалась в отдельном окне blank'ом) т.е. в 3 уровня. Со ...
Занимаюсь оптимизацией сайтов.
Составление баз данных потенциальных клиентов и партнеров.
Есть внештатный дизайнер 3D графика, вектор, лого, web-дизайн.
На данный момент готов предложить размещение сайтов у себя на сервере и регистрацию доменов. Клиентам скидки.
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $130
1. Нужен скрипт поиска по сайту (обычный) 2. Посмотри интернет-магазин на http://inelsis.ru надо будет написать скрипт, чтобы он брал из базы товары на рендоме и выводил их в определенном месте страницы (картинка + описание) 3 товара. ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужно написать скрипт на JS для рассчета мощности кондиционера исходя из предлагаемых параметров + HTML файл (параметр + поле ввода) типа как http://www.yarinform.h16.ru/climat/ только шапки не надо. ----------- Оплата 100 р. только почтовым переводом + отзыв! Срок ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $10
Нужно сверстать 4 страницы на HTML + CSS к нему. СРОЧНО!!! Надо сделать до завтра. Оплата после утверждения. WM.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт18 лет назад