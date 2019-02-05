renatkhakimov

Ренат renatkhakimov

 
37 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-разработчик

Web-разработчик! Делаю сайты, верстку, дизайн – макеты. 

Знания/ключевые навыки (Популярные CMS, JS, React.js, HTML5, CSS3, Gulp, Webpack, препроцессоры (Sass, SCSS), БЭМ, Git). 

В работе стремлюсь к долгосрочному сотрудничеству, поэтому к любому делу подхожу ответственно, работу выполняю качественно и с полной самоотдачей. При необходимости готов предоставить портфолио своих работ. 

Мой сайт с профилями mitdeveloper.tech 

Пишите, звоните!

JavascriptHTMLSCSSSASSGulpReact.jsGit
Портфолио