rgrstudio

"Keyt" Alex rgrstudio

 
NaN летУкраина/Харьков
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • "Захватчик подписи" на флеше. Срочно!

    $50

    Нужен флеш-разработчик, чтоб создать флеш для захвата подписи подобный этому: www.signaturelink.com/signname.swf Будет использоваться для того, чтобы захватить подпись клиента после того, как он размещает заказ. Изображения будут храниться в mysql базе данных.

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужна игра Worms Armageddon(2D) на флеше

    Нужна игра Worms Armageddon(2D) сделаная на флеше. В ней должны быть: 1)"single mode" 2)"1 vs 1" (для real time Player vs Player я хочу flash macromedia server) 3)примерно 30 видов оружия 4)возможность менять worms на других животных (например, драконов, ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно доделать музыкальный сайт на Flash. Срочно!

    Нужно закончить сайт музыкальной тематики на Флеше. Есть необходимый контент. http://howtowinatlife.com/index8.01.htm Вообщем, что требуется сделать. 1)Убрать страшные звуки при первой загрузке страницы. Оставить музыку (может быть придется вставить другую). Музыка должна прекратиться тогда, когда прекратиться анимация и не включаться до тех ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Клиент/серверное приложение для моб. телефона

    Нужно клиент/серверное приложение для мобильного телефона, которое будет иметь следующие функции: Сервер: 1)Будет установлен в офисе (windows+sql сервер как база данных) 2)База данных будет содержать детали о клиентах 3)Средства для получения SMS сообщения и модернизации базы данных Другие детали будут ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • PDA программа связи с GPS

    Нужна программа, которая будет написана для PDA, использующего windows mobile operating system, которая свяжется с GPS и покажет водителям следующие данные(определенные пользователем): 1. Distance Travelled. 2. Current Speed 3. Time Taken to go from 0 to 60mph (or ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт баскетбольной тематики

    Нужен сайт баскетбольной тематики с такими же функциональными возможностями, как Http://www.spursreport.com/. Работа над сайтом включает в себя: 1)CMS система управления сайтом. 2)Создание 8 страниц и форматирование контента, которым Вы будете обеспечены. 3)Создание 10-15 изображений для того, чтобы закончить сайт. Одно ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Azarov-IT
Гость 
NaN летУкраина
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
"Захватчик подписи" на флеше. Срочно!
Классный коллектив. Все было как обещали. Плюс очень понравился поход к работе и коммуникации. Это тоже плюс. Кстати, расчет сделали наличными, что подтверждает авторитет !
Отличная работа! Проект был выполнен в соответствии с ТЗ, любые требования с нашей стороны МГНОВЕННО исполнялись. Вся работа сделана качественно и профессионально. Всегда на связи, коммуникабельный и очень тактичный человек, с которым приятно иметь дело. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! Рекомендуем как одного из лучших фрилансеров, с которыми работали.
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