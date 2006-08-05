Нужен флеш-разработчик, чтоб создать флеш для захвата подписи подобный этому: www.signaturelink.com/signname.swf Будет использоваться для того, чтобы захватить подпись клиента после того, как он размещает заказ. Изображения будут храниться в mysql базе данных.
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужна игра Worms Armageddon(2D) сделаная на флеше. В ней должны быть: 1)"single mode" 2)"1 vs 1" (для real time Player vs Player я хочу flash macromedia server) 3)примерно 30 видов оружия 4)возможность менять worms на других животных (например, драконов, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно закончить сайт музыкальной тематики на Флеше. Есть необходимый контент. http://howtowinatlife.com/index8.01.htm Вообщем, что требуется сделать. 1)Убрать страшные звуки при первой загрузке страницы. Оставить музыку (может быть придется вставить другую). Музыка должна прекратиться тогда, когда прекратиться анимация и не включаться до тех ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно клиент/серверное приложение для мобильного телефона, которое будет иметь следующие функции: Сервер: 1)Будет установлен в офисе (windows+sql сервер как база данных) 2)База данных будет содержать детали о клиентах 3)Средства для получения SMS сообщения и модернизации базы данных Другие детали будут ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужна программа, которая будет написана для PDA, использующего windows mobile operating system, которая свяжется с GPS и покажет водителям следующие данные(определенные пользователем): 1. Distance Travelled. 2. Current Speed 3. Time Taken to go from 0 to 60mph (or ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен сайт баскетбольной тематики с такими же функциональными возможностями, как Http://www.spursreport.com/. Работа над сайтом включает в себя: 1)CMS система управления сайтом. 2)Создание 8 страниц и форматирование контента, которым Вы будете обеспечены. 3)Создание 10-15 изображений для того, чтобы закончить сайт. Одно ...Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен вебсайт-визитка на флеше (подобный http://mixologyinc.com/). КОНТЕНТ И ИЗОБРАЖЕНИЯ УЖЕ ЕСТЬ. ТЗ. 1)Главная страница - ...Веб-программирование25 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен клон mp3.com Особенность должна быть как у musicboxv2. com Подробности при запросе.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт17 лет назад