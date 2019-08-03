romanbalickij9

Роман Балицький romanbalickij9

 
33 годаУкраина/Ивано-Франковск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Работаю с PHP, Laravel, API,Git, битрикс, вёрстка......

Работаю с PHP, Laravel, API,Git, битрикс, вёрстка......

  • Интеграция платежных систем
  • Интернет-магазины и электронная коммерция
  • Создание сайта под ключ
  • Сопровождение сайтов
После завершения проекта - Вы можете быть уверены, что при выявлении "багов" в течении месяца после сдачи (если таковы найдёте, и резервная копия при сдачи не отличается от кода и настроек админки, сервера и т.д. сайта при выявлении) -  будут исправлены! 

Контакты:

E-mail: [email protected]

Tel. (viber/telegramm ): +38 (098) 710-17-13

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