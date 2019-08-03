romanbalickij9

есть набор данных у продутка допустимые цвет размер (colour blak ),, и значение данных атрибутов(,size XL) нужно создать таблицу атрибутов и значение и прописать отношения между ними чтобы чтоби при виводе ...
Роман Балицький romanbalickij9romanbalickij9
33 годаУкраина/Ивано-Франковск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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доработать скрипт парсинга на laravel задача простая виполнен наполовину написан скрипт который парсит данные и вносит их в бд задача доработать.. детали в личкуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть готовый скрипт который парсит информацию с сайта задача доработать его нужно только спарситы иизображение и теги сайта, изображение записать в файл а теги в бд - сохранить картинки всех страниц каждого раздела скрипт работает по команде ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад