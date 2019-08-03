romanbalickij9

Работаю с PHP, Laravel, API,Git, битрикс, вёрстка......

Работаю с PHP, Laravel, API,Git, битрикс, вёрстка......

Интеграция платежных систем

Интернет-магазины и электронная коммерция

Создание сайта под ключ

Сопровождение сайтов



После завершения проекта - Вы можете быть уверены, что при выявлении "багов" в течении месяца после сдачи (если таковы найдёте, и резервная копия при сдачи не отличается от кода и настроек админки, сервера и т.д. сайта при выявлении) - будут исправлены!

Контакты:

E-mail: [email protected]

Tel. (viber/telegramm ): +38 (098) 710-17-13