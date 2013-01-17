Опыт работы в качестве html-верстальщика - 9 лет. (x)HTML/CSS - наизусть. Более 400 корпоративных сайтов от верстки "с нуля" до простой поддержки. Знание PHP/JS - базовые.Хорошее знание Photoshop. Corel/Illustrator - базовые знания. Отрисовка анимированных баннеров во флеш с небольшим интерактивом.

Верстка в различных стандартах (Transitional/Strict - HTML.401, XHTML1.0), кроссбраузерная верстка. Верстка табличная, блочная.