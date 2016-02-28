romantic2807

Интересует написание порядка 4 статей в месяц на регулярной основе минимум 2000 знаков без пробелов на английском для сейта по продаже физиотерапевтических аппаратов https://denas-store.com/category/blog/ Сколько будет стоить и в какие сроки сделаете?
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт3 года назад
Интересуют порядка 4 статей минимум 2000 знаков без пробелов на английском для сейта по продаже физиотерапевтических аппаратов https://denas-store.com/category/blog/ Сколько будет стоить и в какие сроки сдеалете?Копирайтинг1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть сайт [url=http://www.denasstore.com]www.denasstore.com[/url], сделанный на Wordpress (WooCommerce). 1. На странице Products [url=http://denasstore.com/products/]http://denasstore.com/products/[/url] чтобы «Denas Universal devices слева в панели категория по умолчанию была открыта (при заходе на данную страницу). ПОСЛЕ успешного осуществления вышеназванного проекта, будет новый заказ на разработку ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Перевод текста на английский (желательно американский английский)Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
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