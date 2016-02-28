romantic2807

Роман Леонтьев romantic2807

 
44 годаРоссия/Новокузнецк
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
MihaOo
Михаил 
32 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Настройки приема оплат для сайта на Wordpress (WooCommerce)
Работой остался доволен. Роман прислушивался к моему мнению и не стеснялся задавать вопросы, что упростило разработку, а так же сэкономило мое время и его финансы. Из-за того что у нас не было общих платежных систем, взял траты на себя и перевел оплату через MoneyGram на столько быстро на сколько было возможно. Спасибо!
Сотрудничество пока не состаялось.
Ответный отзыв
Judiett
Юлия 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Перевод текста
Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую
Ответный отзыв
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$350
8 баллов
8 лет назад
Требуется разработка Интернет-магазина на Wordpress
Сотрудничество складывается положительно.
Сотрудничество продолжается.
Ответный отзыв