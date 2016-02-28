romantic2807

Работой остался доволен. Роман прислушивался к моему мнению и не стеснялся задавать вопросы, что упростило разработку, а так же сэкономило мое время и его финансы. Из-за того что у нас не было общих платежных систем, взял траты на себя и перевел оплату через MoneyGram на столько быстро на сколько было возможно. Спасибо!