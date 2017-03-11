Привет всем! Ищу редактора с базовыми знаниями польского языка. Необходимо будет в админке сайта поправлять грубые ошибки или не переведенные слова, оставленные переводчиком. Движек DLE Работа ...
Перевод текста
Перевод текста на английский (желательно американский английский)
Выбранный исполнитель
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