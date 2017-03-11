Перевод текста

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Завершен1 заявка150 просмотров

Перевод текста на английский (желательно американский английский)

9 лет назад
romantic2807
Роман 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Judiett
Юлия 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Рекомендую
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Judiett
Юлия 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад