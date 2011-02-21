Немного о себе:

Специальность: архитектор (окончил ТАСИ в 1996)

должность: ГАП

навыки: разработка интерьеров, экстерьеров, Рабочее проектирование, эскизное проектирование, 2D дизайн, 3D дизайн, визуализация

опыт работы: Проектные институты, чатные мастерские, иностранные проектно-строительные фирмы

предпочтения: Разработки эскизных проектов и интерьеров

уровень сложности выполоняемых работ: от клаузуры до законченного РП

навыки в ПО: Autocad, 3D MAX, CorelDRAW, Photoshop