Немного о себе:
Специальность: архитектор (окончил ТАСИ в 1996)
должность: ГАП
навыки: разработка интерьеров, экстерьеров, Рабочее проектирование, эскизное проектирование, 2D дизайн, 3D дизайн, визуализация
опыт работы: Проектные институты, чатные мастерские, иностранные проектно-строительные фирмы
предпочтения: Разработки эскизных проектов и интерьеров
уровень сложности выполоняемых работ: от клаузуры до законченного РП
навыки в ПО: Autocad, 3D MAX, CorelDRAW, Photoshop
Портфолио
- Интерьер цветочного магазина921 просмотр
- Кафе в восточном стиле1321 просмотр
- Комната подростка329 просмотров
- Холл частного дома441 просмотр
- Дизайн проект интерьера пивной "бочка"2784 просмотра
- Дизайн гостинной комнаты (зал)2319 просмотров