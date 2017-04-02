Я фрилансер, сертифицированный специалист по Google AdWords и Яндекс.Директ. Также веду комплексную разработку сайтов на CMS WordPress и Bitrix. В сфере моей ответственности два направления
1)Разрабатываю комплексные решения в сфере интернет-маркетинга: Яндекс.Директ, GoogleAdwords, таргетированная реклама(vk,fb,mail.Таргет)
Так как со всех сторон окружен интернет-маркетингом, знаю новые персональные и более дешевые пути для продвижения.
Предоставляю следующие услуги:
- Исследование ключевых слов. Анализ ниши. Первичная сегментация аудитории.
- Создание аккаунтов в Яндекс.Директов и GoogleAdWords, создание рекламных компаний в таргетированной рекламе;
- Настройка Яндекс.Метрики и Google Analytic
- Настройка рекламных компаний Яндекс.Директ и GoogleAdwords. Поиск и парсинг аудиторий в таргетированной рекламе.
- Подбор ключевых слов в ручную 1 ключ 1 группа объявлений(высокая эффективность, высокий CTR)
- Написание креативов, написание объявлений.
- Управление ставками и бюджетом;
- Отслеживание конверсий;
- Настройка ретаргетинговых компаний
- Настройка кампаний в РСЯ и КМС
- Мониторинг прохождения рекламной кампании и ее оптимизация;
- Отчет о проведенной рекламной кампании.
2) Разработка сайтов (работаем в команде 3 человека). Разрабатываем сайты на WordPress и Bitrix. Разрабатываем Landing Pages, интернет-магазины, также любим крупные и тяжелые проекты)
В работе гарантирую индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам.
Буду рад сотрудничеству!