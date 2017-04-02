Комплексный интернет-маркетинг. Качественная реклама в Директ и AdWords. Разработка сайтов.

Я фрилансер, сертифицированный специалист по Google AdWords и Яндекс.Директ. Также веду комплексную разработку сайтов на CMS WordPress и Bitrix. В сфере моей ответственности два направления

1)Разрабатываю комплексные решения в сфере интернет-маркетинга: Яндекс.Директ, GoogleAdwords, таргетированная реклама(vk,fb,mail.Таргет)

Так как со всех сторон окружен интернет-маркетингом, знаю новые персональные и более дешевые пути для продвижения.

Предоставляю следующие услуги:

- Исследование ключевых слов. Анализ ниши. Первичная сегментация аудитории.

- Создание аккаунтов в Яндекс.Директов и GoogleAdWords, создание рекламных компаний в таргетированной рекламе;

- Настройка Яндекс.Метрики и Google Analytic

- Настройка рекламных компаний Яндекс.Директ и GoogleAdwords. Поиск и парсинг аудиторий в таргетированной рекламе.

- Подбор ключевых слов в ручную 1 ключ 1 группа объявлений(высокая эффективность, высокий CTR)

- Написание креативов, написание объявлений.

- Управление ставками и бюджетом;

- Отслеживание конверсий;

- Настройка ретаргетинговых компаний

- Настройка кампаний в РСЯ и КМС

- Мониторинг прохождения рекламной кампании и ее оптимизация;

- Отчет о проведенной рекламной кампании.

2) Разработка сайтов (работаем в команде 3 человека). Разрабатываем сайты на WordPress и Bitrix. Разрабатываем Landing Pages, интернет-магазины, также любим крупные и тяжелые проекты)

В работе гарантирую индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же строгое следование установленным срокам.

Буду рад сотрудничеству!